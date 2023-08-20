تحطم مركبة الفضاء الروسية "لونا-25" إثر اصطدامها بسطح القمر

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) تحطم مركبة الفضاء "لونا-25"؛ جراء اصطدامها بسطح القمر، وذلك بعد أن عدلت عن مسارها وفقد الاتصال بها.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد أنه وفقا للحسابات الأولية، تحولت المحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" إلى خارج المدار، واصطدمت بالقمر ولم تعد موجودة.

وأوضحت أنه بالأمس تم دفع المحطة للانتقال إلى المدار قبل الهبوط، وعقب ذلك انقطع الاتصال بـ"لونا-25"، ولم تؤد إجراءات البحث عن الجهاز واستعادة الاتصال به إلى أي نتائج، مبينة في الوقت نفسه أنه تم إنشاء لجنة مشتركة من مختلف الوزرات ذات الصلة، للتحقيق في أسباب فقدان المحطة.

وكانت المركبة الفضائية الروسية "لونا -25" انطلقت إلى الفضاء الخارجي الأربعاء الماضي ودخلت مسارها في نفس اليوم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ روسيا المعاصر، وكان من المقرر أن تدور المركبة على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر قبل هبوطها المرتقب على القطب الجنوبي للقمر يوم الاثنين المقبل.

يُذكر أن روسيا خططت أن تبقي المركبة على سطح القمر لمدة عام للقيام بمهام مختلفة.

يشار إلى أنه تم إنشاء أول محطة قمرية محلية منذ ما يقرب من 50 عاما.

وفي سياق متصل أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني اليوم الأحد أن روسيا لا تزال تحتفظ بخمس سفن حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك سفينة حربية مسلحة بما يصل إلى أربعة صواريخ (كاليبر كروز).

وذكرت القوات البحرية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن هناك خمس سفن معادية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ كاليبر مع ما يصل إلى أربعة صواريخ وسفينة معادية واحدة في بحر آزوف".

وأضاف البيان أن هناك 8 سفن حربية للروس في البحر الأبيض المتوسط، من بينها اثنتان مسلحتان بما يصل إلى 24 صاروخ كروز من طراز (كاليبر).