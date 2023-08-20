هربوا مهاجرين من نيجريا..تأجيل محاكمة أجنبين

اجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة متهمين يحملا جنسية غير المصرية، لاتهامهم بتهريب المهاجرين إلى مصر لجلسة 13 سبتمبر المقبل .

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشرى، وأحمد ماهر الجندى، وأمانة سر محمد جبر.

ووجهت النيابة للمتهم الاول تهمه الاتجار بالبشر بالتعامل مع شخص طبيعى بوسيلة استغلال حالة الضعف والحاجة بقصد استغلاله وذلك بان نقل المجنى عليها من نيجريا إلى مصر بطريقة غير مشروعة حيث استقبلها واستخدمها، فاخضعها لسيطرته مستغلا ضعفها وحاجتها وعوزها ومكوثها في مصر بغير سند شرعى واتم اذعاتها بالاستيلاء على جواز سفرها.

وجاء فى أمر الإحالة أنه في غضون عام 2022 بدائرة قسم شرطة قصر النيل، ارتكبا المتهمان واخرون مجهولون تهريب المهاجرين، بأن دبروا انتقال المهاجرة غير الشرعية «أ-ا» من دولة نيجريا إلى مصر بأن اتفق المتهمين على تهريبها نظير مبلغ مالى فخطط الثانى على تهريبا نظير مبلغ مالى فخطط المتهم الثانى لتهريبها وعين لنفسه دور إدارة عملية التهريب وتنسيق تفاصيلها هاتفيا من مصر وتواصل مع شركاءه المجهولون الضالعين في تهريب المهاجرين عبر الشريط الحدودى بين مصر والسودان، ثم استقبلها المتهم الاول في مطار لاجوس في نيجريا وصاحبها إلى أديس بابا ثم وضعها في طائرة إلى الخرطوط وابلغالمتهم الثانى بمعياد وصولها .

وذكر أمر الاحالة أن المتهم الثانى دبرا لها بواسطة مجهولون مأوى في الخرطوم واخر في عطبره واخير في شلاتين وعين من أقلها من مطار ومر بها الحدود إلى شلاتين عبر دروب صحراوية وجبلية معرضيين حياتها وصحتها للخطر، ثم مرا من شلاتين ووضعها في قطار من محطة أسوان إلى محطة قطار القاهرة ومن رافقها في ذلك كله حتى تسلماها المتهم الاول والثانى في هذه المحطة فاستولى الاول على جواز سفرها وحصل منها على منفعة لاحقة