وزير الاتصالات يلتقى مؤسسى الشركات الناشئة المشاركين فى مسابقة قمة التحالف الرقمى الإبداعى

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برواد الأعمال ومؤسسى الشركات المصرية الناشئة من الفائزين والمشاركين فى المسابقة التى أقيمت ضمن فعاليات قمة التحالف الرقمى الابداعى لمجموعة العشرين G20 فى مدينة بنجالور بالهند لدعم الشركات الناشئة والابتكارات؛ حيث فازت شركة "بوسطة - Bosta" بجائزة أفضل شركة ناشئة فى مجال البنية الرقمية المؤمنة، وفازت شركة مونى فيلوز Money Fellows بجائزة أفضل شركة ناشئة باختيار الجمهور فى مجال التكنولوجيا المالية.

جاء ذلك فى ختام مشاركة الدكتور/ عمرو طلعت فى الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى ضمن مجموعة العشرين بالهند.

وخلال اللقاء قدم الدكتور/ عمرو طلعت التهنئة لرواد الأعمال الفائزين بالمسابقة؛ مشيدا بالمشروعات الريادية للشباب المصرى المشارك بالمسابقة والتى تضمنت أفكار خلاقة وحلول مبتكرة فى مجالات مختلفة تعكس تميز وإبداع الشباب المصرى؛ مؤكدا على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا على دعم الشركات الناشئة وتشجيع الابداع الرقمى وريادة الأعمال فى كافة أنحاء الجمهورية.

هذا وقد شارك بالمسابقة ١١٤ شركة ناشئة من ٢٢ دولة تضم أقوى اقتصاديات العالم وتضمنت المسابقة 6 قطاعات رئيسية هى التكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، والبنية الرقمية المؤمنة، والاقتصاد الدائرى.

وشارك فى المسابقة 5 شركات ناشئة من مصر تم اختيارها من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"؛ حيث أعلن عن إطلاق دعوة لجميع الشركات الناشئة المصرية لتقديم الطلبات لاختيار شركات ناشئة مبتكرة للمشاركة فى المسابقة وفقا لمجموعة من المعايير.

وشملت الشركات المصرية المشاركة بالمسابقة كل من: شركة "بوسطة- Bosta" فى فئة البنية الرقمية المؤمنة والتى تعد واحدة من الشركات الرائدة فى مجال الخدمات اللوجستية التى تعتمد كليًا على التكنولوجيا. وهدفها الأساسى هو تقديم حلول سهلة ومتطورة لأصحاب المتاجر الإلكترونية لتخزين وشحن وتحليل أداء الشحنات وغيرها من مكان واحد. وشركة مونى فيلوز Money Fellows فى فئة التكنولوجيا المالية والتى توفر تطبيق متخصص للجمعيات فى مصر يتم من خلاله تقديم حلول مالية للإدخار والتخطيط والاقتراض للمستخدمين. حيث وصل عدد مستخدمى التطبيق إلى 6 مليون مستخدم. ونجحت الشركة فى جذب المستثمرين الأجانب والمصريين بإجمالى قيمة استثمارات بلغ 45 مليون دولار.

كذلك شاركت شركة "شونة - Shunnah" فى فئة الاقتصاد الدائرى؛ وهى شركة تعمل فى مجال التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الدائرى لتحسين سلاسل التوريد فى القطاع الزراعى بالأخص فى قطاع الحبوب والمدخلات الزراعية. وشركة "مزارع - Mozare3 فى فئة التكنولوجيا الزراعية وهى شركة تكنولوجيا زراعية تهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية الزراعية وغير الزراعية للمزارعين وتستهدف الشركة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى تمويل المدخلات، والاحتياجات الزراعية، والدعم الزراعى، والأسواق، إضافة إلى شركة رولوجى - Rology فى فئة التكنولوجيا الصحية والتى تقدم خدماتها لتشخيص وكتابة تقارير الأشعة الطبية عن بُعد Teleradiology من خلال منصة رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعى وتشمل شبكة من نخبة من استشارى الأشعة الموثوقين والمعتمدين فى كافة التخصصات الفرعية. وتعد هى المنصة الطبية الرائدة والأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكانت وزارة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية قد قامت بتدشين التحالف الرقمى الابداعى لمجموعة العشرين فى ديسمبر الماضى والذى يعد امتدادا لرابطة الابتكار لمجموعة العشرين وضمن أعمال مجموعة عمل الاقتصاد الرقمى التابعة للمجموعة.

ويهدف التحالف الرقمى الابداعى لمجموعة العشرين إلى إبراز الحلول الابتكارية وبناء شبكة من الشركاء المعنيين بالابتكار من رواد الأعمال، والمستثمرين، والشركات، وأصحاب المشروعات فى الدول الأعضاء بمجموعة العشرين والدول المدعوة بهدف دعمهم؛ وذلك فى إطار العمل على تقليل الفجوة الرقمية عالميا وتنشيط الاقتصاد العالمى.

واستمرت فعاليات قمة التحالف الرقمى الابداعى لمجموعة العشرين خلال الفترة من 17 – 19 أغسطس؛ بمشاركة شركات تكنولوجية ناشئة من 22 دولة من بينها مصر بالإضافة إلى دول الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، وكندا، وفرنسا، والبرازيل، والمكسيك، وهولندا، وألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية وتركيا، والهند، ونيجيريا، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وسنغافورة، وإندونيسيا والأرجنتين، وعمان، وموريشوس.

وقد تم إجراء فعاليات المسابقة على مدار يومى 17 و18 أغسطس؛ فيما تضمن اليوم الثالث جولة لجميع الشركات الناشئة المشاركة فى المسابقة للإطلاع على بيئة الأعمال فى مدينة بنجالور بالهند.

الجدير بالذكر أن الدكتور/ عمرو طلعت كان قد شارك فى جلسات الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى الذى يأتى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20 المنعقد في الهند والتي تم خلالها طرح الرؤى وتبادل الخبرات فى مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمى، والأمن السيبرانى، والمهارات الرقمية. كما تضمن جدول أعمال الزيارة التي استغرقت يومين عقد اجتماعات مع عدد من السادة الوزراء ومسئولي شركة تيجاس الهندية بهدف تعزيز التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.