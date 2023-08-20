مجلس جامعة الفيوم يوافق على تسجيل 17 رسالة ماجستير

عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس والدكتورة شيما يوسف مدير مركز نظم المعلومات الاداريه MIS، اليومَ الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة.

في بداية الاجتماع تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلمية وعددها ١٧ رسالة ماجستير، و٤ رسالة دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

كما وافق المجلس على التعديلات الواردة من اللجنة المشكلة لإنشاء برامج نوعية (دبلوم، ماجستير، دكتوراة) بين كليتَي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية الرياضية بجامعة الفيوم بشأن برنامج "تطبيقات الذكاء الاصطناعيِّ في عُلُومِ الرِّياضَةِ".

كما ناقش المجلس تفعيل برامج الدراسات العليا (دبلومات، دكتوراة) بأقسام صحة المجتمع، إدارة التمريض، تمريض أطفال "مرفق" الموارد المادية والقوة البشرية، المتوفرة.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال التي تخصُّ قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

كما قامت الدكتورة شيماء يوسف بالرد على الاستفسارات الخاصة بمعوقات التقدم للدراسات العليا.

تعيينات بالجامعة

ومن جهه أخرى أصدر الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد تعيين الدكتور عماد كمال بسيونى أمينا لكلية الطب بالفيوم

كما أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد تعيين حسني سكران مديرا عاما لرعاية الشباب بجامعة الفيوم. وأصدر قرارا بتجديد تعيين رحاب عبد الرؤوف مديرا عاما للتعليم والطلاب بجامعة الفيوم.