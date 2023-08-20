الهلال السعودي يتسلح بالدولي ميتروفيتش

تعاقد نادي الهلال السعودي مع المهاجم الدولي الصربي أليكسندر ميتروفيتش قادما من صفوف فريق فولهام الإنجليزي لثلاثة مواسم حتى 2026 ليصبح سابع صفقات الأزرق الصيفية.

ونشر حساب الفريق العاصمي على منصة "إكس" مقطعا مرئيا يعلن فيه التعاقد مع الدولي الصربي البالغ من العمر 28 عاما.

وحقق ميتروفيتش في مسيرته عددا من الألقاب منها الدوريان الصربي والبلجيكي، كما لعب في مسيرته لأندية بارتيزان بلغراد الصربي وأندرلخت البلجيكي ونيوكاسل وفلوهام الإنجليزيين.

وبقميص منتخب بلاده لعب ميتروفيتش 81 مباراة سجل خلالها 52 هدفا ليصبح هداف المنتخب التاريخي وشارك في مسيرته الدولية في بطولات كأس العالم 2018 و2022 ودوري الأمم الأوروبية.