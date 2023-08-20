سيتى كلوب بنها يستضيف ملتقى التوظيف حياة كريمة

يستضيف نادي سيتى كلوب بنها ملتقى التوظيف الذي تنظمه و ترعاه مؤسسة حياة كريمة، بحضور كثيف من شباب محافظة القليوبية.

واستضاف نادي سيتي كلوب فرع بني سويف الملتقى في يوليو الماضي ، قبل أن ينتقل إلى فروع أسيوط والمنوفية والزقازيق وصولا إلي بنها تدريجيا ووفق خطة وخريطة زمنية محددة .

تمنح مؤسسة حياة كريمة من خلال ملتقي التوظيف ، فرصة كبيرة للراغبين في التوظيف للحصول على التدريب التكنولوجي الذي من خلاله يتم التعرف على أهم البرامج والتطبيقات المهمة والمفيدة والتي يمكن استخدامها فى الحياة الوظيفية للاحتراف في مختلف مجالات الحياة.

وكشف الراغبون في الالتحاق بالوظائف داخل الملتقى عن سعادتهم بإقامة مثل هذه الملتقيات ، حيث توفر لهم إمكانية التعرف على أكثر من مكان عمل، وبالتالي إمكانية التقديم على أكثر من وظيفة في أماكن او شركات مختلفة، موجهين الشكر إلى الدولة والقائمين على تنظيم الملتقى وحسن التنظيم.

ويعد الملتقى فرصة كبيرة تحرص مؤسسة حياة كريمة ومجموعة سيتي كلوب على توفيرها بالتعاون مع الأجهزة المعنية لشبابنا من أبناء النادي والمناطق الجغرافية لفروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية في إطار سياسة الدولة الساعية لتوفير الوظائف المناسبة لأبنائنا خاصةً الشباب منهم.

ويشارك في ملتقي التوظيف العديد من الشركات في مختلف القطاعات، منها النظم الذكية، المنشآت السياحية، العمل الإداري، تمويل المشروعات، مطاعم، الأمن والحراسة، عمال النظافة، فنيين صيانة، مندوبين مبيعات.

محمود العسيلي يتألق فى حفل (سيتى كلوب) وسط حضور غفير لأعضاء العبور والشروق

وكان نادي سيتي كلوب العبور أقد شهد أول أمس الخميس يوما ترفيهيا وحفلا غنائيا ضخما أحياه المطرب محمود العسيلي وسط أجواء مبهجة، ضمن سلسلة حفلات City Festival التى تقام برعاية شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيرى،وتنظمها مجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام بمختلف محافظات مصر.

شهد الحفل الغنائي الذي أحياه المطرب محمود العسيلي وقدمه الإعلامي خالد عليش، تفاعلا كبيرا من أعضاء نادي سيتي كلوب العبور والشروق الذين حرصوا على الحضور وسط أجواء أسرية مبهجة، حيث أعربوا عن سعادتهم التي لا توصف بالتنظيم الرائع والراقي للاحتفالية الذي خرجت في أبهى صورة.

وأشاد أعضاء سيتي كلوب العبور والشروق و الحاضرون بقدرات مجموعة أندية سيتي كلوب على تنظيم الحفل وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، مما يعكس حرص المجموعة على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.

وتقدم المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة إستادات للاستثمار الرياضي، والدكتور مصطفي عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب بالشكر والتقدير لمديرية أمن القليوبية وجهاز مدينة العبور الجديدة لجهودهم في تأمين وتنظيم الحفل.

وحرص الدكتور مصطفى عزام، علي هامش احتفالية أمس على الاطمئنان على توفير كل سبل الراحة و تقديم كافة الخدمات المتميزة للأعضاء وأسرهم وسلامة الحضور.

واستقبل عزام الأعضاء واستمع للعديد من المقترحات الهادفة، في ضوء الجهود المتواصلة لتحقيق كافة طموحات الأعضاء.

ويحرص عزام على القيام بجولات ميدانية لمتابعة كافة الفعاليات والانشطة للوقوف عن قرب على التحديات والتطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للأعضاء.

ويعتبر حفل City Festival الذي أحياه المطرب محمود العسيلي أمس هو الثاني ضمن سلسة من الحفلات التي تقام بفروع أندية سيتى كلوب تدريجيا، وكانت البداية في سيتي كلوب طنطا بحفل غنائي ضخم أحياه المطرب بهاء سلطان بحضور 10 آلاف.