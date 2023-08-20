بعد قليل .. انطلاق نهائي مونديال السيدات بين إسبانيا وإنجلترا

تنطلق بعد قليل مواجهة نهائي كأس العالم للسيدات بين إسبانيا وإنجلترا ، على ملعب أستراليا ، في مواجهة مرتقبة جماهيريًا تأتي في إطار الدورة العالمية التي تقام فعالياتها كل أربع سنوات.





ويطمح المنتخب الإنجليزي للتتويج بأول لقب عالمي له منذ فوز منتخب الإنجليز الأول لرجال كرة القدم ببطولة كأس العالم 1966.

ومن المقرر انطلاق اللقاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.



وانطلقت منافسات البطولة 20 يوليو الماضي ، وضمت مرحلة المجموعات كل من :

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



واستضافت أستراليا ونيوزيلندا فعاليات بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الماضي حتى 20 أغسطس الجاري بتواجد 32 منتخب بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة.

اللقب الأول ..

ويبحث منتخبا سيدات انجلترا وإسبانيا عن اللقب الأول لهما في بطولة كأس العالم للسيدات.

ويعطي التاريخ المنتخبان فرصة لحصد لقب المونديال، إذ أن انجلترا وإسبانيا لم يسبق لهما حصد اللقب العالمي، وكانت أبعد نقطة تمكن المنتخبان من الوصول ، تمثلت في المربع الذهبي والحصول على المركز الثالث في نسخة 2015 والرابع في نسخة 2019 بالنسبة للإنجليز، بينما لم يتخط الماتادور دور المجموعات عبر تاريخه سوى في النسخة الماضية بالوصول إلى دور الـ16 لكن أمريكا أطاحت به.