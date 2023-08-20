بوتشيتينو يدفع بالقوة الضاربة.. تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة وست هام اليوم

يحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره وست هام، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها استاد لندن الأولمبي.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ديساسي، تياجو سيلفا، كولويل

خط الوسط: جيمس، جالاجير، كايسيدو، إنزو فيرنانديز، تشيلويل

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جاكسون.

موعد مباراة وست هام ضد تشيلسي والقناة الناقلة

تنطلق مباراة وست هام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ما قدمه تشيلسي ووست هام في الجولة الأولي

قص فريق وست هام صاحب الملعب في مباراة الليلة، مشواره في الدوري الإنجليزي، بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام بورنموث، ويسعي اليوم لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم.

علي الجانب الأخر تعادل فريق تشيلسي بهدف لمثله أيضًا أمام ليفربول بقمة الجولة الأولي من مسابقة الدوري الإنجليزي، ويسعي للإنتفضاة مبكرًا بعد الصفقات الهائلة التي أبرمها في الميركاتو الصيفي.

ويقع فريق وست هام قبل لقاء اليوم، في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع تشيلسي الذي تعادل ايضا ويحتل المركز الثالث عشر، بالتالي يسعى الفريقان لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث خلال مواجهة اليوم.