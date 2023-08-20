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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس البرلمان العربي يهنئ المغرب بمناسبة ثورة الملك والشعب

عادل بن عبد الرحمن
عادل بن عبد الرحمن العسومي

 

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب التي توافق الـ 20 من شهر أغسطس من كل عام، مؤكدا أنها محطة تاريخية بارزة وحاسمة في مسيرة النضال الوطني التي خاضها الشعب المغربي.

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العسومي يُؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

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العسومي يؤكد أهمية تعزيز التضامن العربي الإفريقي لمواجهة التحديات الراهنة

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقدير واعتزاز البرلمان العربي لما حققته المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من إنجازات تنموية ونهضة شاملة في كافة المجالات عززت من مكانة المغرب وحضورها الفاعل على الساحة العربية والإقليمية والدولية، متمنيا لجلالته موفور الصحة ودوام العافية، وسائلاً الله عز وجل للمملكة المغربية وشعبها العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيداً من التطور والازدهار.

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