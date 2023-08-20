إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في مشاجرة ببني سويف

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة «أب ونجليه»، بإصابات متنوعة، إثر نشوب مشاجرة بالأيدي مع آخرين بالقرب من سوق المواشي بدائرة مركز شرطة ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بنشوب مشاجرة في ناصر شمال بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بإصابة أب ونجليه خلال مشاجرة مع آخرين بمنطقة سوق المواشي بدائرة مركز شرطة ناصر، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة وضبط طرفي المشاجرة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

أسماء المصابين

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم: «هشام.ه.ج» 11 عامًا اشتباه كسر بالقدم الأيمن، «هاني.ج.ع» 43 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، «محمد.ه.ج» 20 عامًا، مصابًا بجرح قطى بالرأس 3 سم وسحجات بالجسم، جري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.