عاجل
حقيقة تعاقد الإسكان مع شركات وسيطة للحصول على وحدات سكنية
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

قطار الشرقية ينهي حياة ربة منزل

قطار
قطار

لقيت ربة منزل مصرعها تحت عجلات القطار بمزلقان أنشاص الرمل دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "فايزة م ح س ا" 53 سنة مقيمه بساتين اسماعيلية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعها اسفل عجلات القطار بمزلقان انشاص الرمل دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

مواد متعلقة

موعد تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023

اللجنة العربية لحقوق الإنسان تناقش سبل حماية الفطرة والقيم الإنسانية والتمييز والعنف

موعد وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

النائب محمد سليم: تطوير القاهرة التاريخية ترويج كبير لجذب السياحة العالمية لمصر

بوتشيتينو يدفع بالقوة الضاربة.. تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة وست هام اليوم

دورات تدريبية جديدة للعاملين في المحليات لرفع أداء الخدمات المقدمة للمواطنين