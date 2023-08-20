"رعب فى الجيزة".. جثة مصابة بطلق ناري في الرأس أمام محل شهير

عثرت مباحث الجيزة، اليوم، على جثة مصابة بطلق ناري في الرأس أمام محل شهير بميدان لبنان في الجيزة.

تلقى مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود قتيل دائرة قسم العجوزة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وجود جثة بطلق ناري في الرأس أمام محل شهير بميدان لبنان تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وفى سياق اخر فقد تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بقسم شرطة العمرانية، بعدما انتقلت القوات وتمت السيطرة عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.