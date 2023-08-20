نصائح مهمة لحل الخلافات الزوجية (فيديو)

وجه عبدالله سلامه، مشرف برنامج التوعية الأسرية بالأزهر، نصائح لحل الخلافات الزوجية، موضحًا أن تدخل أهل الزوج أو الزوجة في حياتهما أحد أهم أسباب فشل العلاقة خاصة في السنوات الأولى من الزواج.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN” اليوم الأحد، أن الخلاف أمر وارد في كل الزيجات ولكن التعامل مع هذا الخلاف هو ما يزيد من الأزمة أو ينهيها.

وأوضح أن الخط الساخن لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية هو “١٩٩٠٦”، متابعا أن هذا الرقم متاح طوال أيام الأسبوع لاستقبال المكالمات والشكاوي التي تخص الخلافات الزوجية للمساعدة على حلها في أسرع وقت.

وأشار إلى أن أفضل طريقة لحل الخلافات الزوجية هي تجنب النقد الهدام وعدم تذكر الأخطاء خلال فترة الخلاف، مضيفا أن الخلاف بين الزوجين يجب أن يظل بينهما لأن النصائح الخارجية قد تتسبب في زيادة المشكلة وتفاقمها.

نصائح مهمة لحل الخلافات الزوجية

التواصل الفعّال: يكون الحوار الصادق والمفتوح أساسًا لحل الخلافات الزوجية. حاول أن تعبر عن مشاعرك واحتياجاتك بصراحة واستمع أيضًا لشريك حياتك بفهم واحترام.

المرونة والتسامح: حاول أن تكون مرنًا ومفتوحًا للتغيير والتعاون. قد تحتاج إلى التنازل في بعض الأحيان والبحث عن حلول تلبي احتياجات الطرفين.

البحث عن توازن: حاول تحقيق توازن بين حياتك الشخصية والعملية والزوجية. قد تحتاج إلى تنظيم الوقت وتحديد الأولويات لتلبية احتياجاتكما كزوجين.

تعلم فن التفاوض: قد يكون هناك اختلافات واضحة في الآراء والرغبات. تعلم كيفية التفاوض والوصول إلى تسويات مقبولة للجانبين.

الاحترام المتبادل: يجب أن يكون هناك احترام وتقدير متبادل بينكما. تعامل بلطف واحترام مع شريك حياتك حتى في النقاشات العاطفية.

الاهتمام بالصحة العاطفية: اهتم بصحتك العاطفية واستقرارك النفسي. قد تحتاج إلى الحصول على الدعم من خلال الأصدقاء أو الأشخاص المختصين لمساعدتك في التعامل مع الخلافات.

الاحتفاظ بروح الفكاهة: بعض الضحك والفكاهة يمكن أن يخفف من حدة التوتر ويساعد في تخفيف الخلافات. حافظ على روح إيجابية وقدرة على المزاح في العلاقة الزوجية.

البحث عن المساعدة الخارجية: إذا كانت الخلافات تستمر وتتفاقم، فقد تحتاج إلى البحث عن المساعدة الخارجية من خلال الاستشارة الزوجية أو الاستعانة بمختصين في حل النزاعات.