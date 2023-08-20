إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "الجلالة- الزعفرانة"

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة فيما نجا 40 راكبا في حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل خاصة بطريق «الجلالة- الزعفرانة» شمال البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ودفعت السلطات المحلية بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفي رأس غارب لتلقي العلاح وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر إخطارا بانقلاب أتوبيس تابع لشركة خاصة لنقل الركاب كان قادما في رحلة من القاهرة للغردقة وكان يقل 45 راكبا أصيب منهم 5 ركاب فيما نجا 40 راكبا آخرون وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.