حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي (فيديو)

كشف الناقد الرياضي عبد الرحمن بدر، حقيقة انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى فريق اتحاد جدة السعودي، قائلًا إنه لا يوجد مصدر قوي يؤكد هذه الأنباء.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN”، اليوم الأحد، أن هناك بالفعل رغبة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح بالاضافة إلى بعض المفاوضات بينه وبين ليفربول، ولكن لا يوجد أية مفاوضات مباشرة بين اتحاد جدة وصلاح.

وأوضح أن تراجع أداء محمد صلاح أمر طبيعي على الرغم من استمراره في تحقيق عدد من الأرقام القياسية، مضيفًا أن أي لاعب كره يتخطى سن الـ٣٠ ينخفض مستواه بشكل ملحوظ.

محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم

وأكد أن محمد صلاح ما يزال أحد أفضل اللاعبين في العالم ولكن الجمهور دائماً ما يرغب في المزيد من اللاعبين.

وأشار إلى أن ليفربول ما يزال يحتاج لبعض التعاقدات حتى يتمكن من العودة مرة أخرى للتربع على عرش الدوري الإنجليزي، لافتًا إلى أن تشيلسي أجرى بعدد من التعاقدات لتحسين جودة الفريق خاصة بعد الأداء غير المرضي الذي قدمه الموسم الماضي.

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح

تغني حساب ليفربول الإنجليزي بلاعبنا الدولي محمد صلاح جناح الريدز بعد تخطي رقم ستيفن جيرارد أسطورة الفريق في مباراة بورنموث في الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي.

نشر حساب ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا قائلًا، ستّل جناحه ثم حام يرقى على متن الهوى، الملك المصري محمد صلاح يتخطى ستيفن جيرارد وينفرد بالمركز الخامس في ترتيب قائمة هدافي ليفربول التاريخيين.

ذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات مساء اليوم السبت إحصائية عن الفرعون محمد صلاح في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، ساهم محمد صلاح في الهدف رقم 200 بالدوري الإنجليزي الممتاز (140 هدفًا، 60 تمريرة حاسمة)، هو اللاعب الثاني عشر المختلف الذي يصل إلى هذا الرقم واللاعب الوحيد الحالي الذي يمتلك 200+ مساهمة في المسابقة.

سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني لصالح الريدز في الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول.