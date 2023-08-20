تعيين حسني سكران مديرًا عاما لرعاية الشباب بجامعة الفيوم

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد تعيين حسنى سعد سكران عبد السميع مديرًا عامًا لرعاية الشباب بجامعة الفيوم.

وقد عقد مجلس إدارة المدن الجامعية فى جامعة الفيوم برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدورى وتحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم.

حضر الاجتماع وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة عبير ياسين بياض عضو هيئة التدريس بكلية التربية النوعية والدكتور أسامة شرابي مدير عام الادارة العامة للمدن الجامعية، و حسني الجارحي مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، وذلك اليوم الخميس .

أشار الدكتور محمد فاروق الخبيري مناقشة المجلس تطبيق نظام" دارك" الجديد للتسكين الخاص بالمدن الجامعية، والذي صمم في ضوء التوجيهات نحو ميكنة جميع الأنظمة بجامعة الفيوم، كما تم مناقشة لائحة المدن الجامعية والتغذية، وموعد بدء التسكين بالمدن الجامعية، وذلك للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م.

ومن جهه اخرى صرحت الدكتورة لمياء إبراهيم عميد كلية طب الأسنان فى جامعة الفيوم ، حصول الكلية على المركز الثالث في مسابقة كأس ايديكس لأوائل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية على مستوى كليات طب الأسنان.

أوضحت أن المسابقة أقيمت خلال الفترة من ١٦ وحتى ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ وشارك خلالها ٢٥ جامعة مصرية، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض العالمي لطب الأسنان- مصر ٢٠٢٣، وشارك في المسابقة فريق من الكلية مكون من ٢ طلاب من أوائل الفرقة الخامسة و٢ طلاب من أوائل الفرقة الرابعة، وطبيب امتياز، وكانت المسابقة في تخصصات العلاج التحفظي وعلاج الجذور والتركيبات الثابتة والمتحركة وجراحة الفم والأسنان وطب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان.

ومن جهه اخرى شهد الدكتور محمد حلمي خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم فعاليات حفل تخرج قسم الحوسبة والمعلوماتية الحيوية, والذى اقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر الحفل الدكتورة شيرين طايع القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق عام البرامج الخاصة، و الدكتور مسعود اسماعيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، و الدكتور مصطفى ثابت رئيس القسم السابق، والدكتورة سمية السيد وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد صادق رئيس القسم، والدكتور مصطفى ربيع مساعد العميد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سلامة منسق عام الأنشطة الطلابية، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.