السبب سمكة.. انقطاع الكهرباء عن بلدة بالكامل "تفاصيل"

شهدت بلدة سايرفيل بولاية نيوجيرسي الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة، انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من البلدة الأمريكية.

سبب انقطاع التيار الكهربائي عن بلدة سايرفيل

وكشفت السلطات الأمريكية، أن سبب انقطاع الكهرباء سمكة أسقطها طائر عُقاب على محول، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من بلدة سايرفيل الأمريكية.

العثور على السمكة المتسببة في انقطاع التيار الكهربائي

وعثرت الشرطة على السمكة المتسببة في انقطاع التيار الكهربائي، أعلى المحول أثناء عمل عناصر شركة "نيوجيرسي المركزية للطاقة والضوء"، على استعادة التيار الكهربائي.

الشرطة تحث على عدم محاولة القبض على طائر العُقاب

وحثت شرطة سايرفيل على عدم محاولة القبض على الطائر، وطلبت شرطة البلدة من القراء أن يتذكروا السمكة على أنها الضحية في هذا الموقف، وأطلقوا عليها لقب “جيليجان”.

الحيوانات المتسببة في انقطاع التيار الكهربائي في ولاية نيوجيرسي

وقال المتحدث باسم شركة “نيوجيرسي المركزية للطاقة والضوء”، إن الحيوانات عادة السناجب، هي سبب شائع لانقطاع التيار الكهربائي، مضيفًا أن الأسماك ليست على القائمة.

مدة انقطاع التيار عن بلدة سايرفيل

وأثر العُقاب المسؤول عن انقطاع التيار، على نحو ألفين و100 من سكان بلدة سايرفيل لمدة تقل عن ساعتين، ويوجد بالمنطقة كمية كبيرة من العُقاب، والتي كانت مدرجة في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في ولاية نيوجيرسي حتى أقل من عقد من الزمان.

شركة "نيوجيرسي المركزية للطاقة والضوء"

ويوجد لدى شركة "نيوجيرسي المركزية للطاقة والضوء"، برنامج نشط للغاية لحماية الطيور والطيور الجارحة، متضمنة عمليات مسح ورصد الأعشاش ونقل الأعشاش الموجودة على معداتهم أو قريبة جدًا من خطوط الكهرباء.