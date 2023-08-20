تفاصيل غرق طالبين في مياه النيل بأبو النمرس

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل مصرع طالبين غرقا في مياه النيل بأبو النمرس، وتبين أنهما نزلا للاستحمام، لكن رجفهما التيار لعدم إجادتهما السباحة، مما أسفر عن غرقهما.

وكان طالبين لقيا مصرعها خلال السباحة بنهر النيل في منطقة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالهما، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ غرق طالبين أبو النمرس

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود غريقين في نهر النيل بمنطقة أبو النمرس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثتين، وتبين أنهما لطالب 18سنة وأخرى 16 سنة، جرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

إصابة 6 مواطنين في حادث سيارة ملاكي بالفرافرة





شهد مركز الفرافرة التابع لمحافظة الوادي الجديد حادث سيارة ملاكي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، حيث تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الوادي الجديد إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الفرافرة المركزي. استجابت الأجهزة الأمنية فورًا في موقع البلاغ، حيث انتقلت إليه الشرطة وسيارة الإسعاف.

بعد التحقيق والفحص، تبين أن الحادث وقع على الطريق المؤدي إلى قرية الكفاح ومدينة الفرافرة، على بُعد 15 كيلومترًا من المدينة. أفاد شهود عيان بأن السيارة التي كانت تستقلها تضررت بشدة، ووصفوا الحالة بأنها "اتعجنت".

أُصيب في الحادث "طلعت عبد الله محمد سامي"، البالغ من العمر 27 عامًا، و"حسين محمد إبراهيم"، البالغ من العمر 58 عامًا، وجرى نقلهما من المستشفى المركزي بالفرافرة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج. كما أُصيب "أحمد أبو السعد بركات"، البالغ من العمر 32 عامًا، و"إبراهيم عبد الله حنفي"، البالغ من العمر 20 عامًا، و"إبراهيم عبد الله محمد"، البالغ من العمر 38 عامًا، و"أحمد عبد البديع أحمد"، البالغ من العمر 47 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

تم إزالة آثار الحادث وتسهيل حركة المرور أمام المركبات، كما تم نقل السيارة بعيدًا عن مسار الطريق. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة.

نجاة 40 راكبًا وإصابة 5 فى حادث انقلاب أتوبيس بشمال البحر الأحمر





أنقذت العناية الالهية 40 راكبًا فيما أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل خاصة بطريق الجلالة - الزعفرانة، شمال محافظة البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

تم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى وتحرير المحضر اللازم.

ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق الزعفرانة شمال رأس غارب، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص ونجاة العشرات من ركاب الأتوبيس، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج.

وتبين بعد انتقال الأجهزة الأمنية أن الأتوبيس الذى تعرض للانقلاب تابع لشركة خاصة لنقل الركاب كان قادمًا في رحلة من القاهرة للغردقة وكان يقل 45 راكبا أصيب منهم 5 ركاب فيما نجا 40 راكبا آخرين.