تعيين إبراهيم شعلان عميدا لطب الأزهر بأسيوط

أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قراراً بتكليف الدكتور إبراهيم محمود شعلان، الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية، قائماً بأعمال عميد كلية الطب بنين بفرع جامعة الأزهر في أسيوط.

يأتي هذا القرار في إطار حرص جامعة الأزهر على تعزيز الإدارة الأكاديمية وتحسين جودة التعليم وتنمية الموارد البشرية في كلياتها. يعد الدكتور إبراهيم محمود شعلان من الكوادر الأكاديمية المميزة في جامعة الأزهر، ولديه خبرة واسعة في مجال الطب والتدريس.

كان المقرر سابقًا أن يتولى الدكتور شعلان منصب نائب عميد كلية الطب بنين بفرع جامعة الأزهر في أسيوط، إلا أن تقديرًا لكفاءته وشغفه بالقيادة الأكاديمية، تم اختياره ليكون قائمًا بأعمال عميد الكلية.

ويرغب الدكتور شعلان في تعزيز أمانة الشغف والانتماء للجامعة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ورفع مستوى التعليم في كلية الطب بنين بفرع جامعة الأزهر في أسيوط إلى مستوى عالمي. كما يهدف إلى تطوير سير العمل الإداري والأكاديمي في الكلية وزيادة التواصل مع الجهات المشتركة داخل وخارج الجامعة، ما يسهم في تحقيق رؤية وأهداف جامعة الأزهر في تحقيق التفوق الأكاديمي وخدمة المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الأزهر هي إحدى أبرز الجامعات المصرية والإسلامية، وتحظى بسمعة عالمية في مجال التعليم والبحث العلمي. وبتكليف الدكتور إبراهيم محمود شعلان قيادة كلية الطب بنين في أسيوط، فإن جامعة الأزهر تعزز مواقعها القيادية وتضعها في المقدمة في مجال التعليم الطبي بالبلاد.