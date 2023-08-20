سعر الدقيق والردة صباح اليوم الأحد لدى تجارة الجملة والتجزئة

سعرالدقيق.. شهد سعر الدقيق خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الاسواق المصرية والمحليةوعند التاجر استقرارًا، في الوقت الذي تسجل كلمات بحث الدقيق على جوجل أعلى معدلاتها لأهتمام المواطن بهذه السلعة الغذائية التي يهتم بها الجميع، واستقر سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 14,800 جنيه.

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدقيق ومشتقاته خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد للمستهلك ولدى تجار الجملة والتجزئة، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة السعرية والبنكية في مصر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدقيق ومشتقاتة صباح اليوم الاحد

الدقيق

استقر سعر الدقيق كما ثبتت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2023.

وخلال السطور التالية، تواصل بوابة أسواق للمعلومات نشر تقريرها اليومي لكل ما يتعلق عن اسعار الدقيق اليوم بجانب أسعار الردة، والتي جاءت على النحو التالي:

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 15,000 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 14,800 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا أيضًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 8,000 جنيه.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

سعر الدقيق الفينو اليوم

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.