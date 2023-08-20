إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالصف

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الزراعي، بمنطقة الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الودي، انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة سوزوكي أمام محطة وقود ما أسفر عن سقوط 7 مصابين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور حطام السيارة نهر الطريق مع تسيير حركة السير إلى طبيعتها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.

إصابة 6 مواطنين في حادث سيارة ملاكي بالفرافرة





شهد مركز الفرافرة التابع لمحافظة الوادي الجديد حادث سيارة ملاكي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، حيث تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الوادي الجديد إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الفرافرة المركزي. استجابت الأجهزة الأمنية فورًا في موقع البلاغ، حيث انتقلت إليه الشرطة وسيارة الإسعاف.

بعد التحقيق والفحص، تبين أن الحادث وقع على الطريق المؤدي إلى قرية الكفاح ومدينة الفرافرة، على بُعد 15 كيلومترًا من المدينة. أفاد شهود عيان بأن السيارة التي كانت تستقلها تضررت بشدة، ووصفوا الحالة بأنها "اتعجنت".

أُصيب في الحادث "طلعت عبد الله محمد سامي"، البالغ من العمر 27 عامًا، و"حسين محمد إبراهيم"، البالغ من العمر 58 عامًا، وجرى نقلهما من المستشفى المركزي بالفرافرة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج. كما أُصيب "أحمد أبو السعد بركات"، البالغ من العمر 32 عامًا، و"إبراهيم عبد الله حنفي"، البالغ من العمر 20 عامًا، و"إبراهيم عبد الله محمد"، البالغ من العمر 38 عامًا، و"أحمد عبد البديع أحمد"، البالغ من العمر 47 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

تم إزالة آثار الحادث وتسهيل حركة المرور أمام المركبات، كما تم نقل السيارة بعيدًا عن مسار الطريق. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة.

نجاة 40 راكبًا وإصابة 5 فى حادث انقلاب أتوبيس بشمال البحر الأحمر





أنقذت العناية الالهية 40 راكبًا فيما أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل خاصة بطريق الجلالة - الزعفرانة، شمال محافظة البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

تم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى وتحرير المحضر اللازم.

ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق الزعفرانة شمال رأس غارب، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص ونجاة العشرات من ركاب الأتوبيس، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج.

وتبين بعد انتقال الأجهزة الأمنية أن الأتوبيس الذى تعرض للانقلاب تابع لشركة خاصة لنقل الركاب كان قادمًا في رحلة من القاهرة للغردقة وكان يقل 45 راكبا أصيب منهم 5 ركاب فيما نجا 40 راكبا آخرين.