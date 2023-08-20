ضبط 2500 عبوة مقرمشات ومياه غازية ولحوم مصنعة بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة، والتي أسفرت عن ضبط 2500 عبوة مقرمشات ومياه غازية منتهية الصلاحية و 4 محلات تجارية لبيعهم بأزيد من السعر الرسمي بكفر الدوار.

كما تم ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ، و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،و مخبز لعدم الاحتفاظ بميزان حساس بمقر المخبز ،كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافه أدوات العجين .

- ادكو تم ضبط 7مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ،ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ،و مخبزين لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبز لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

- دمنهور تم ضبط 200 كجم لحوم مصنعه منتهيه الصلاحيه قام أحد أصحاب ثلاجة اللحوم بإعادة تعبئتها مره اخرى ومدون عليها تاريخ صلاحيه جديد ،كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بازيد من السعر الرسمى.

- كوم حماده تم ضبط 11 كجم كبدة و فراخ متبله غير صالحة للاستهلاك الادمي كما تم تحرير محضر عدم الإعلان عن سعر اسطوانات الغاز لأحد المستودعات بالإضافة إلى 3 محاضر عرض لحوم مكشوفه و 5 محاضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية ،والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق ،والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .