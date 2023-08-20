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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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45 مقاتلة و9 سفن للجيش الصيني تقترب من تايوان (فيديو)

مقاتلات صينية
مقاتلات صينية

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، أنها رصدت تواجد 45 مقاتلة و9 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني قرب الجزيرة. 

وأكدت تايوان أنها نشرت طائرات مقاتلة وسفن بحرية وأنظمة صواريخ على البر للتصدي لهذه الأنشطة، وتجاوزت 27 مقاتلة صينية الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاعات الجوية الجنوبية الغربية للجزيرة.

والخط الفاصل ليس حدًا رسميًا ولكنه يفصل بين البلدين في مضيق تايوان، ويعتبر حاجزًا غير رسمي بين الجيشين. في اليوم السابق، قام الجيش الصيني بتنفيذ تدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان، وصفت بأنها تحذير صارم لتايوان.

تأتي هذه التوترات بعد الزيارة القصيرة لنائبة رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة. وعبرت الصين عن قوة اعتراضها على أي زيارة من قبل تايوان إلى واشنطن بأي سبب كان.

تدريبات عسكرية صينية غرب جزيرة تايوان

نفذت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، أمس السبت، تدريبات عسكرية في المياه والمجال الجوي باتجاه شمال وجنوب غرب جزيرة تايوان.

وقال "شي يي"، المتحدث باسم القيادة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إنه تم إجراء تدريبات للسيطرة بشكل مشترك على البحر والمجال الجوي، وعملية للبحث عن الغواصات ومكافحة الغواصات لاختبار قدرة قوات القيادة في العمليات المنسقة والمواجهة المنهجية.

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