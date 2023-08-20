بالإنفوجراف ... المركز الإعلامي لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 28

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 28، وذلك عن الفترة من 12 – 18 أغسطس الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 95 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 15 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 22 زيارة، وسجلت 3 منشآت بالهيئة، وأصدرت الإدارة 352 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3242 رسالة بواقع 160000 طن، تنوعت مابين 380 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 7000 طن، تليها البطاطس بـ 6000 طن، ثم البصل بإجمالي 5000 طن، فيما تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصرية المصدرة بإجمالي 7000 طن، ثم المانجو بـ 6000 طن، ثم الرمان بـ 3500 طن.

ومثلت السودان أكبر الدول المستوردة من مصر ثم السعودية وأندونيسيا.

ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 575 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 400 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 368 رسالة.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1616 رسالة بواقع 193000 طن، تم رفض 17 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 190 صنف من قمح، زيوت متنوعة وفول صويا من 89 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، أندونيسيا وماليزيا.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية لا يزال يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 471 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بإجمالي 300 رسالة، ثم ميناء السخنة - السويس بـ 210 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 60 منتج و7 شركات، كما فحصت 812 منتج جديد، وأصدرت 20 شهادة بيع حر.

وفيما يخص الإدارة العامة للمعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1487 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و325 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 99 عينة منتجات الأغذية الخاصة، كما تم دراسة طلبات التظلمات بإجمالي 391 طلب.



وتتابع غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالهيئة سير عمل لجان استلام القمح المحلي بالمرور على عدد من المحافظات - التي مازالت تقوم بتوريد القمح - لتذليل العقبات التي تواجه لجان الاستلام.

وتم القيام بـ 21 زيارة تفتيشية معلنة لمضارب الأرز بمحافظات الشرقية، الدقهلية، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ والغربية، وتم تسجيل 2 مضرب أرز، كما نفذت الإدارة 11 زيارة تفتيشية معلنة لمواقع تخزين القمح بمحافظات الإسكندرية، الغربية والشرقية.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 55 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 20 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1469 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.



وتم تسجيل 538 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 166 معاينة لمحال عامة.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 16 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات (القليوبية، الشرقية، القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، الغربية، الدقهلية، بني سويف، دمياط)، وتم استيفاء عدد 3 مخازن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى 229 مخزنًا.

كما تم معاينة 3 مواقع جديدة لمخازن التغذية المدرسية (تحت الإنشاء)، بمحافظات الشرقية، القاهرة وبني سويف، وتم استيفاء 3 مواقع لإنشاء مخازن تغذية مدرسية ليصل بذلك الإجمالي إلى 61 موقعًا مستوفى.

وتم حضور الاجتماع الرابع للجنة الفنية المختصة بمنظومة التغذية المدرسية بمقر شركة سايلو فوذز للصناعات الغذائية للوقوف على متطلبات إنشاء 93 مخزنًا لصالح منظومة التغذية المدرسية طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا الاستعداد للموسم الدراسي 2023 – 2024 وموقف المخازن - تحت الإنشاء - والمزمع إنشاؤها لصالح التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، دمياط، الإسكندرية، الغربية، الفيوم، الشرقية.



وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 82 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الإسكندرية، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، مرسى مطروح.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 23 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، القليوبية والغربية