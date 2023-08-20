الثقب الأزرق بدهب.. مقبرة الغواصين ومصنف بالأخطر عالميًا

يحظى الثقب الأزرق "البلو هول" بدهب بشهرة عالمية، حيث تعد أخطر منطقة في مياه البحر الأحمر ، وأطلق عليها مقبرة الغواصين، والتي حظرت منها العديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية في ظل إقبال المصاطفين على دهب كمنتجع سياحي عالمي.

ويعد الثقب الأزرق أحد أشهر مواقع الغوص في العالم حيث يعتبر الثقب حلم للغواصين فهو أحد أفضل 10 مواقع للغوص في العالم ، حيث يسافر الغواصون من جميع أنحاء العالم هنا للغطس في المياة النقية الصافية ومشاهدة أنواع لا تعد ولا تحصي من الحياة البحرية بما في ذلك سمك القرش منتصف الليل وقرش الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي والتكوينات المرجانية الرائعة .

ويشار إلى أن تلك المنطقة الخطيرة التهمت حتى الآن 150 غواصا حاولوا اكتشاف أغوارها وأسرارها، ليضاف لألقابها لقب آخر وهو أخطر منطقة في العالم.

ما هو الثقب الأزرق

و الثقب الأزرق عبارة عن مجرى مائى عميق على شكل حفرة طوله 90 متر وعمقه 120 متر وقطره 50 متر، يأخذ شكل الشارع الصغير ولا يبتعد عن الشاطئ إلا مسافة صغير جدا حتى أن الغواصون يستطيعون الوصول إليها إما سيرا على الأقدام أو عوما لمسافة قصيرة، وهو يحظى بشعبية كبيرة بين الغواصين نتيجة لوجود تشكيلات مرجانية رائعة.

ومنطقة "البلو هول "التي تقع في قلب البحر الأحمر قبالة مدينة دهب التابعة لمحافظة جنوب سيناء في مصر، عبارة عن حفرة شديدة الانحدار يمكن رؤية حدودها الدائرية من خارج المياه.

نصب تذكاري لغرقى الغواصين

وتُجدر الإشارة إلى أن غطاس تمكن من انتشال أغلب ضحايا المنطقة الذين لقوا حتفهم فيها وبلغ عددهم 150 غواصا، فيما لا تزال بعض الجثث موجودة بداخلها، ويتواجد أمام الشاطئ في المنطقة نصب تذكاري مدون به أسماء غالبية الضحايا الذين فقدوا حياتهم في هذه البقعة الخطيرة.

وتأتي أشعر أسماء هؤلاء الضحايا مثل ستيفن كينان، وجيمس بول سميث، وكارولين جوان، ودانيال مايكل، وطارق سعيد القاضي، وبارابارا ديلينجر، وستيفان فيلدر، وليزيك سيزينسكي روبرت، وينك أوسكي.