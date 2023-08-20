ميسي يُتوج بأول ألقابه مع إنتر ميامي في مباراة ماراثونية

حصد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي أول بطولة له مع فريقه الأمريكي الجديد بالتتويج ببطولة كأس الدوريات ليقود فريق إنتر ميامي للفوز بأول ألقابه في تاريخ النادي.

وحقق إنتر ميامي الفوز في المباراة النهائية علي فريق ناشفيل بركلات الترجيح بنتيجة 9-10، بعدما انتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، وسجل الهدف لفريق ميامي ليونيل ميسي.

تفاصيل مباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي كأس الدوريات

افتتح ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة 23 من عمر المباراة، بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد صاروخية لا تصد ولا تُرد على يمين الحارس.

ثم تعادل فريق ناشفيل في الدقيقة 57، وتصدت العارضة لتسديدة من ميسي كادت تقتل المباراة، قبل أن يلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت 10- 9 لإنتر ميامي.

ميسي

ما هي بطولة كأس الدوريات المتوج بها ليونيل ميسي

هي البطولة التي تجمع بين فرق من الدوري الأمريكي والمكسيكي وخاض الفريقان مباراة نهائي كأس الدوريات، على ملعب "جيوديس بارك"، وأقيمت في الرابعة فجر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة والسعودية.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم، 10 أهداف وصنع هدفًا في 6 مباريات بقميص الفريق الأمريكي في بطولة الكأس.