أمن أسيوط يضبط 52 طن قمح قبل الطرح في السوق السوداء

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة أسيوط من ضبط سيارة محمله بـ 10 أطنان اقماح في طريقها لبني سويف وفى مركز الغنايم كما تم ضبط سيارة نقل محملة بعدد 22 طن قمح بلدي متوجهة إلى محافظة سوهاج لبيعها في السوق السوداء وفى مركز الفتح تم ضبط سيارتين محملتين 20 طن قمح بلدي متوجهتين للبيع في السوق السوداء وتم ضبط السيارات الثلاثة وتم توريد الاقماح إلى صوامع عرب العوامر.

وفي إطار تشديد الرقابة، أعلنت الجهات المعنية عن حظر نقل الأقماح المحلية خارج حدود المحافظة إلا بتصريح رسمي معتمد من الجهات ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة بهدف مكافحة تجارة السوق السوداء وحماية المزارعين المحليين.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط مخزن غير مرخص لبيع التبغ في مدينة أسيوط، حيث عثر في داخله على 20 كرتونة من السجائر بإجمالي 10,000 علبة. كما تم ضبط محل آخر في مركز ديروط بداخله 1,250 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك.

وتم أيضًا ضبط أحد تجار السوق السوداء في منطقة القوصية، حيث قام بتجميع 38 شيكارة (كل شيكارة تزن 50 كجم) من الدقيق المحلي المدعم بقصد بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مركز إبنوب ، تم تحرير 19 تقرير إثبات حالة لعدد من المخابز التي تنتج خبزًا ناقص الوزن وخبزًا غير مطابق للمواصفات القانونية.

أما في مركز أبوتيج، فقد تم ضبط كميات كبيرة من السلع التموين داخل أحد المخازن الخاصة قبل بيعها في السوق السوداء، حيث عثر على 5,700 كجم من السكر التمويني و 888 زجاجة من زيت التموين الماركة مرمر، و 960 زجاجة من زيت التموين العلامة سارة، وكذلك تم ضبط 10,200 كيس من المكرونة التموينية و 350 كجم من الدقيق التمويني و 440 علبة من السجائر المختلفة الأنواع.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود السلطات لضبط الأسواق والتلاعب بها والحد من الغش التجاري، وضمان صحة المنتجات المعروضة وسلامة المستهلكين. تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأعرب اللواء عصا سعد محافظ أسيوط عن استمرار حملات التفتيش الدورية وتكثيفها بشكل مفاجئ لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم إلى المستحقين وحماية المستهلكين من الغش التجاري.