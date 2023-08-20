اجتمع المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد، ، وذلك بقطاع وسط والذى يضم منطقة شرق وغرب ومركز اسيوط وذلك للوقوف على جاهزية محطات الشركة على شهادة الــ TSM.

وأكد رئيس الشركة أنه جارى التخطيط لحصول محطات قطاع وسط طبقاً للإجادة في 5 ملفات وهي المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، وتوافر المعايير بالاستبيان الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين والالتزام بالمعاير والاستبيان المعد عن طريق وحدة tsm

جدير بالذكر أنه تم تجديد حصول كل من محطات (صدفا المرشحة، وبهيج المرشحة، والنزلة المرشحة ) على شهادة الـTSM، طبقاً للإجادة في 5 ملفات وهى المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة و الصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين و قطاع المعامل الأمر الذي يعود مردوده الإيجابي على كفاءة الخدمة واستدامتها وتميزها.

معلنا الشرقاوي أنه جارى توجيه كافة الجهود لتمكين محطات الصرف الصحي وفق خطة لتطوير المحطات وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة والارتقاء بها إلى مستوى المواصفات القياسية المحلية والعالمية، للحصول على شهادة «TSM» المعتمدة.

مياه أسيوط تتابع إجراءات تأهيل محطاتها لشهادة الـ TSM لخطتها لعام 2023