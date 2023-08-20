كلب روبوت.. يعمل بالواي فاي وقابل للشحن وبيتعلم بسرعة "تفاصيل"

كلب روبوت.. مع زيادة الإقبال على استخدام الروبوتات في الآونة الأخيرة، اتجهت الشركات العالمية في هذا المجال إلى إدخال النظام الذي يعمل بالتقنية الروبوتية في شتى المجالات لتحسين الخدمة المقدمة، بل وتتسابق الشركات لإخراج روبوتات بمميزات مختلفة وجديدة في السوق العالمي، وكان من بينها ابتكار كلب روبوت لأول مرة.

ومن بين الروبوتات المثيرة للجدل التي أطلقت مؤخرًا كانت عن طريق شركة شاومي الصينية الشهيرة، حيث أطلقت كلب روبوت تحت اسم "سايبر دوج 2"، وهو النسخة الجديدة من "سايبر دوج 1" والتي كان تنافس به شركة بوسطن دينامكس الرائدة في هذا المجال.

مميزات سايبر دوج 2

ويمتلك كلب روبوت “سايبر دوج 2” أرجل أصغر حجمًا وأخف من الجيل السابق، حيث يبلغ وزنه فقط نحو 9 كيلوجرامات وأصغر بنسبة 40% من النموذج الأول للشركة، كما أن لديه تحسينات في القدرة على الحركة فهو قادر على تنفيذ سلسلة من الحركات التي تشبه الكلب تمامًا مثل القفز الخلفي، ويعد أكثر ذكاءً وحيوية والأهم أنه يشبه الكلب الآن بنسبة كبيرة للغاية في الشكل والخصائص.

كلب روبوتي يمكن شحنه ويعمل بالذكاء الاصطناعي

ويعمل كلب روبوت “سايبر دوج 2” بواسطة بطارية مدمجة توفر 90 دقيقة من النشاط قبل إعادة شحنه بواسطة USB-C، كما يمكن التحكم به باستخدام جهاز للتحكم عن بعد أو الهاتف الذكي، لأنه يمكن أن تقوم بالاتصال به عبر الواي فاي أو البلوتوث.

استخدام الكلب الروبوتي حارسًا ومفتشًا

وصاحبت تلك التحسينات زيادة في الأسعار أيضًا، فقد تم إطلاق سايبر دوج 2 في السوق مقابل 1800 دولارًا بالمقارنة بـ1540 دولارًا للنموذج الأول.

وكانت قد أطلقت شركة ديناميكس الشهيرة الكلب الروبوتي المشابه للبيع في السوق أول مرة عام 2020 بسعر ضخم مقابل 75 ألف دولار، وتم استخدامه بالفعل في شركات مثل البناء والأمن والحفاظ على المباني لمساعدة الموظفين، كما تم استخدامه من قبل شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك لتفتيش مواقع الإطلاق التابعة للصواريخ بفترة قصيرة.