عاجل
مصر تدعو للتهدئة والعودة إلى مسار التسوية السياسية للقضية القبرصية كلب روبوت.. يعمل بالواي فاي وقابل للشحن وبيتعلم بسرعة "تفاصيل" بشرى لكل الأسر .. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية بشرى سارة.. لقاحات فعالة ضد متحور EG.5
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إصابة 4 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم طولكرم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 

أصيب 4 فلسطينيين، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم "طولكرم" شمال غرب الضفة الغربية المُحتلة.
 

txt

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرى جنين وتعتقل فلسطينيًا

txt

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية شرق رام الله

                                                                    


وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب بالرصاص الحي في الوجه، وآخر بشظية في اليد، وآخرين تعرضا للدهس بجيب عسكري إسرائيلي أثناء قيادتهما لدراجة نارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، في الوقت الذي نشرت قناصتها في محيط ومداخل المخيم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
 

 

مواد متعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية شرق رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرًا محررًا في الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مستشفى جنين بالرصاص الحي

اقتحام باحات المسجد الأقصى في حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي