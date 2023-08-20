إخلاء مدينة بأكملها بسبب حرائق كندا "فيديو"

أخلت السلطات في كندا الآلاف من السكان في عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية، إذ اشتعل أكثر من 200 حريق، ما جعل الكثيرون يواجهون ظروف طرق خطرة أو يقفون في طابور لساعات لرحلات الطوارئ.

صدرت أوامر بإخلاء عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية، يلونايف - التي تضم نحو 20000، والعديد من مجتمعات الأقاليم الشمالية الغربية الأخرى، حيث تحارب أطقمها 236 حريقًا نشطًا، وتسلل حريق هائل نحو المدينة والطريق السريع الرئيسي.

الجحيم في الأقاليم الشمالية الغربية هي من بين أكثر من 1000 حريق مشتعل في جميع أنحاء كندا إذ تتحمل البلاد أسوأ موسم حرائق على الإطلاق.

آثار حرائق كندا تصل إلى أمريكا

ويتدفق الدخان الناتج عن الحرائق في كندا إلى الولايات المتحدة، ما يتسبب في تلوث ضار وتسبب في تدهور جودة الهواء.

وقالت عمدة المدينة ريبيكا ألتي، في مؤتمر صحفي: "لقد كان الإجلاء نجاحًا هائلاً، ولقد تمكنا بشكل أساسي من إخلاء المدينة بأكملها الآن".

ويقع مجمع الحرائق على بعد 15 كم خارج حدود يلونايف ولم يتقدم كثيرًا في اليومين الماضيين، وفقًا لمايك ويستويك، مسؤول معلومات حرائق الغابات في الأقاليم الشمالية الغربية.