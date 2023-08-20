عاجل
مصر تدعو للتهدئة والعودة إلى مسار التسوية السياسية للقضية القبرصية كلب روبوت.. يعمل بالواي فاي وقابل للشحن وبيتعلم بسرعة "تفاصيل" بشرى لكل الأسر .. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية بشرى سارة.. لقاحات فعالة ضد متحور EG.5
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 6 مواطنين في حادث سيارة ملاكي بالفرافرة

حادث سيارة - صورة
حادث سيارة - صورة ارشيفية

شهد مركز الفرافرة التابع لمحافظة الوادي الجديد حادث سيارة ملاكي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، حيث تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الوادي الجديد إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الفرافرة المركزي. استجابت الأجهزة الأمنية فورًا في موقع البلاغ، حيث انتقلت إليه الشرطة وسيارة الإسعاف.

بعد التحقيق والفحص، تبين أن الحادث وقع على الطريق المؤدي إلى قرية الكفاح ومدينة الفرافرة، على بُعد 15 كيلومترًا من المدينة. أفاد شهود عيان بأن السيارة التي كانت تستقلها تضررت بشدة، ووصفوا الحالة بأنها "اتعجنت".

أُصيب في الحادث "طلعت عبد الله محمد سامي"، البالغ من العمر 27 عامًا، و"حسين محمد إبراهيم"، البالغ من العمر 58 عامًا، وجرى نقلهما من المستشفى المركزي بالفرافرة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج. كما أُصيب "أحمد أبو السعد بركات"، البالغ من العمر 32 عامًا، و"إبراهيم عبد الله حنفي"، البالغ من العمر 20 عامًا، و"إبراهيم عبد الله محمد"، البالغ من العمر 38 عامًا، و"أحمد عبد البديع أحمد"، البالغ من العمر 47 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

تم إزالة آثار الحادث وتسهيل حركة المرور أمام المركبات، كما تم نقل السيارة بعيدًا عن مسار الطريق. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة.

مواد متعلقة

طلاب الدور الثاني بثانوية الشرقية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

جمارك برج العرب بالإسكندرية تحبط محاولة تهريب شيش إلكترونية