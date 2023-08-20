إصابة 6 مواطنين في حادث سيارة ملاكي بالفرافرة

شهد مركز الفرافرة التابع لمحافظة الوادي الجديد حادث سيارة ملاكي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، حيث تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الوادي الجديد إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الفرافرة المركزي. استجابت الأجهزة الأمنية فورًا في موقع البلاغ، حيث انتقلت إليه الشرطة وسيارة الإسعاف.

بعد التحقيق والفحص، تبين أن الحادث وقع على الطريق المؤدي إلى قرية الكفاح ومدينة الفرافرة، على بُعد 15 كيلومترًا من المدينة. أفاد شهود عيان بأن السيارة التي كانت تستقلها تضررت بشدة، ووصفوا الحالة بأنها "اتعجنت".

أُصيب في الحادث "طلعت عبد الله محمد سامي"، البالغ من العمر 27 عامًا، و"حسين محمد إبراهيم"، البالغ من العمر 58 عامًا، وجرى نقلهما من المستشفى المركزي بالفرافرة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج. كما أُصيب "أحمد أبو السعد بركات"، البالغ من العمر 32 عامًا، و"إبراهيم عبد الله حنفي"، البالغ من العمر 20 عامًا، و"إبراهيم عبد الله محمد"، البالغ من العمر 38 عامًا، و"أحمد عبد البديع أحمد"، البالغ من العمر 47 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

تم إزالة آثار الحادث وتسهيل حركة المرور أمام المركبات، كما تم نقل السيارة بعيدًا عن مسار الطريق. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة.