استبعاد الشبهة الجنائية حول وفاة ربة منزل داخل منزلها في المرج

كشفت تحقيقات نيابة المرج، الغموض حول العثور على جثة ربة منزل متوفاة داخل منزلها في منطقة المرج، وأشارت أنه لا توجد شبهة جنائية.

وقال أهل المتوفاة إنهم لا يشتبهون في وفاة نجلتهم جنائيا مؤكدين أنها كانت تمر بظروف نفسية سيئة منعتها من الخروج أو الحديث مع الناس وحاولوا علاجها ولكنها لم تكن تستجيب، فيما كشفت مناظرة النيابة عن خلو الجثة من ثمة إصابات.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بتلقيه بلاغ بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سارة أحمد تبلغ ٤٠ عاما، إثر تناولها عقاقير طبية وحقنة للتخلص من حياتها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.