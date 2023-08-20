باشرت غرفة العمليات بالمديرية أعمالها لمتابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2024/2023م، ويتولى رئاسة الغرفة المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، بحضور جميع المعنيين.

وقد تم تجهيز 4 لجان موزعة بالإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات. وخلال متابعته العمل من داخل غرفة العمليات بالمديرية، تأكد وكيل التعليم من وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان في المواعيد المحددة، وانضباط جميع العاملين في تنفيذ المهام المكلفين بها، والالتزام بالتعليمات الوزارية المتعلقة بذلك.

وأشار وكيل التعليم إلى التواصل الحثيث لسير منظومة العمل والتواجد الفوري لحل أي مشكلات قد تنشأ. يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبمتابعة اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ.

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل لحظيا مع الإدارات التعليمية بالوادي الجديد

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل لحظيا مع الإدارات التعليمية بالوادي الجديد

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل لحظيا مع الإدارات التعليمية بالوادي الجديد