تعرف على مناطق فصل التيار الكهربائي اليوم بالغردقة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد 2023/8/20 عن عدة مناطق بمدينة الغردقة وهى

منطقة المول التجارى و شارع المدارس و ابو العباس يوم الأحد ٢٠/٨/٢٠٢٣

وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ. حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.

