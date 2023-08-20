نجاة 40 راكبًا وإصابة 5 فى حادث انقلاب أتوبيس بشمال البحر الأحمر

أنقذت العناية الالهية 40 راكبًا فيما أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل خاصة بطريق الجلالة - الزعفرانة، شمال محافظة البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

تم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى وتحرير المحضر اللازم.

ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق الزعفرانة شمال رأس غارب، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص ونجاة العشرات من ركاب الأتوبيس، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج.

وتبين بعد انتقال الأجهزة الأمنية أن الأتوبيس الذى تعرض للانقلاب تابع لشركة خاصة لنقل الركاب كان قادمًا في رحلة من القاهرة للغردقة وكان يقل 45 راكبا أصيب منهم 5 ركاب فيما نجا 40 راكبا آخرين.