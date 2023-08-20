ارتفاع طفيف في أسعار بيع الذهب بالمنيا

شهدت أسعار بيع المشغولات الذهبية بمحلات الصاغة في محافظة المنيا ، اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 ، ارتفاعا طفيفا، حيث يقبل الكثير من شعب المنيا ، للمقبلين على الزواج أو هدايا أعياد الميلاد والنجاح للسيدات والفتيات .

والتي تعد أكثر المقبلين على شراء وإقتناء الذهب منها للزينة وأخرى كوعاء إدخاري وإستثماري آمن ، وجاءت اسعار الذهب ، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2571 جنيهًا ، وسجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2357 جنيهًا ، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2250 جنيهًا ، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1928 جنيهًا ، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1500 جنيهًا ، سجل الجنيه الذهب نحو 18000 جنيهًا .

وفي سياق متصل جاءت نصائح شُعبة الذهب للشراء للمواطنين عند شراء الجنيه الذهب ، يجب حصول المشتري من البائع وصاحب محل الصاغة ، على فاتورة ضريبية تحتوى على ( رقم السجل التجاري- رقم البطاقة الضريبية - الفاتورة بها سيريال نمبر - الفاتورة أصل وظهر «مكربنة».