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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ارتفاع طفيف في أسعار بيع الذهب بالمنيا

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

شهدت أسعار بيع المشغولات الذهبية بمحلات الصاغة في محافظة المنيا ، اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 ، ارتفاعا طفيفا، حيث يقبل الكثير من شعب المنيا ،  للمقبلين على الزواج أو هدايا أعياد الميلاد والنجاح للسيدات والفتيات .

والتي تعد أكثر المقبلين على شراء وإقتناء الذهب منها للزينة وأخرى كوعاء إدخاري وإستثماري آمن ، وجاءت اسعار الذهب ، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2571 جنيهًا  ، وسجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2357  جنيهًا ، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2250  جنيهًا ، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1928 جنيهًا  ، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1500 جنيهًا ، سجل الجنيه الذهب نحو 18000 جنيهًا .

وفي سياق متصل جاءت نصائح شُعبة الذهب للشراء للمواطنين عند شراء الجنيه الذهب ، يجب حصول المشتري  من البائع وصاحب محل الصاغة ، على فاتورة ضريبية تحتوى على ( رقم السجل التجاري- رقم البطاقة الضريبية - الفاتورة بها سيريال نمبر - الفاتورة أصل وظهر «مكربنة».