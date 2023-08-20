تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية للتنسيق.. اعرف الخطوات

موعد تقليل الاغتراب.. يبحث الكثير من الطلاب عن موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية للتنسيق 2023.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه بعد ساعات من انتهاء التقديم لـ تنسيق المرحلة الثانية 2023، سيغلق باب التقديم اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، سوف يفتح موقع التنسيق الإلكتروني للتقديم لتقليل الاغتراب بين الكليات المرحلة الأولى للتنسيق 2023، وكذلك المرحلة الثانية للتنسيق 2023، وعلى المتقدمين لتقليل الاغتراب في المرحلة الثانية، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

نتيجة تقليل الاغتراب

وكشف المجلس الأعلي للجامعات، عبر موقعه الرسمي، بأن نتيجة تقليل الاغتراب تأتي بالأساس نتيجة التحويل على عدد الأماكن المتاحة في الكلية المرغوب التحويل إليها، وتصبح متاحة في حدود 10% من الأعداد المقبولة في الكلية، وتعتمد على درجات الطالب في مجموع الثانوية العامة، ويتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعًا لتقليل الاغتراب.

رابط تقديم رغبات تقليل الاغتراب

رابط تقديم رغبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الثانوية العامة

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة رغبات تقليل الاغتراب من هنا.

وقد أعلنت الوزارة أنه سيتم اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التعليمية التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد. ويتم التحويل إليها وفقًا للحد الأدنى، على أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة من الإدارة التعليمية التي تقع الجامعة في نطاقها.

شروط تقديم طلبات التحويل بين الكليات:

وعن الشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين الكليات الجامعية فهى على النحو الآتى:

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع

التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط

لا توجد تحويلات ورقية، التحويل يكون لمرة واحدة فقط

يضاف إلى ذلك استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، على أن تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

الشروط والقواعد المنظمة بتقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات

أصدر المجلس الأعلى للجامعات عدد من الشروط والقواعد المنظمة بتقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات، فهى كالتالى:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.