طقس حار يسود أرجاء المنيا والصغرى 20 درجة

تشهد محافظة المنيا اليوم الأحد طقساً حاراً رطباً طوال ساعات النهار ، وبحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية على ربوع البلاد تسجلت درجات الحرارة العظمى 37 والصغرى 20 درجة، والتي تمثل انخفاضا طفيفا عن الأيام الماضية ، الأمر الذي انعكس إيجابياً لممارسة مواطني المنيا أعمال الزراعة والتجارة والمصالح الحكومية ، والتنقل على طرق المنيا داخل وخارج محافظة المنيا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يسود البلاد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة ، وطقس حار على السواحل الشمالية ، ورياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية ، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة على شمال الصعيد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ، وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ، وشمال الصعيد والصحراء الغربية .

وجاءت درجات الحرارة، اليوم الأحد ، القاهرة الصغرى 21 والعظمى 34، شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 34، طنطا الصغرى 21 والعظمى 34، دمنهور الصغرى 20 والعظمى 32، الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 30، بلطيم الصغرى 20 العظمى 31، مطروح الصغرى 16 والعظمى 31، السلوم الصغرى 17 والعظمى 31، سيوة الصغرى 20 والعظمى 34

وبورسعيد الصغرى 19 العظمى 34، دمياط الصغرى 19 والعظمى 34، الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 34، الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 34، السويس الصغرى 21 والعظمى 34، العريش الصغرى 19 والعظمى 33، رفح الصغرى 18 والعظمى 33، رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 31، نخل الصغرى 17 العظمى 29، نويبع الصغرى 22 والعظمى 31

وطابا الصغرى 20 والعظمى 29، كاترين الصغرى 18 والعظمى 28، الطور الصغرى 22 والعظمى 30، شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 33، الغردقة الصغرى 20 والعظمى 34، مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 32، الفيوم الصغرى 20 والعظمى 35، بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 36، المنيا الصغرى 20 والعظمى 37، أسيوط الصغرى 20 والعظمى 38

وسوهاج الصغرى 21 والعظمى 38، قنا الصغرى 21 والعظمى 38، الأقصر الصغرى 22 والعظمى 39، أسوان الصغرى 22 والعظمى 39، أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 38، الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 39، شلاتين الصغرى 22 والعظمى 33، أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 33، حلايب الصغرى 23 والعظمى 29، رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 28