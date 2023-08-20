نظمتها الأكاديمية العربية.. ختام منافسات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC 2023

اختتمت منافسات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC 2023، والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الفترة من 6 -19 أغسطس 2023.

وقام الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج وبيل باوتشر رئيس ECPC والمدير التنفيذي للمسابقة بتكريم الفائزين من الطلبة وذلك في الحفل الختامي الذي أقيم بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير، بحضور الأستاذ الدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق اللواء محمود مصطفى عيسى مستشار محافظ جنوب سيناء، والأستاذ الدكتور أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية، والدكتور أحمد الشناوي عميد المركز الإقليمي المعلوماتية والسادة ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والجامعات وصندوق الابتكار والرعاة.

المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية

ورحب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالحضور معربًا عن سعادته بحماس الطلاب وشغفهم الذي ظهر واضحا طوال فترة المسابقة، كما أشاد شوقي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. و وجه "عبد الغفار " الشكر للمشاركين وشركاء النجاح والمسؤولين بالمركز الإقليمي للمعلوماتية و المشرفين على الطلاب وكذلك لجنة التحكيم.

المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية

وأوضح "عبدالغفار" أن المسابقة تعتمد على إيجاد حلول برمجية يمكن أن تساعد في تبسيط المسائل من خلال استخدام الخوارزميات والرياضيات لإنشاء الحل الأمثل لمشكلة معروضة في حدود زمنية. وأشار رئيس الأكاديمية إلي أن المسابقة شهدت مشاركة 240 فريقًا من أصل 2500 فريق (عشرة آلاف طالب وطالبة) من 96 جامعة ومعهد، وسيتأهل الفرق الثلاثون الأوائل الفائزون بنهائيات المسابقة للبطولة الأفريقية العربية للبرمجيات ACPC2023 والتى سوف تقام بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2023 تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية والمؤهلة بالتبعية للمسابقة الدولية للبرمجيات ICPC.

من جانبه قال بيل باوتشر رئيس ECPC والمدير التنفيذي للمسابقة نحن سعداء بالتعاون مع الأكاديمية العربية التي نعمل معها سويا متوجهاً بالشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وفريق العمل علي الدعم للمسابقة للخروج بهذه الصورة الرائعة.

المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية

من جانبه قال الأستاذ الدكتور معًا يمكننا فعل الكثير أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية أن فكرة المسابقة تعتمد على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن ويتكون كل فريق من عدد 3 طلاب ومدرب ولفت إلي أنه في هذه المسابقة يعمل الطلاب بشكل جماعي لحل أكبر عدد من المسائل في أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلي واحد لكل فريق خلال فترة المسابقة والتي تستمر لمدة 5 ساعات متواصلة.

المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية

يشار إلى أن الأكاديمية تنظم البطولة الإفريقية و العربية سنويا تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، وهذا العام سوف تقوم بتنظيم البطولة الدولية للبرمجة ICPC 2023 بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر 2023 تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية.





المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية

المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية