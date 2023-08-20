عرب الجهمة تستضيف قافلة طبية مجانية يومي الثلاثاء والأربعاء بالقوصية

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، عن تنظيم قافلة طبية مجانية في قرية عرب الجهمة التابعة لمركز القوصية بأسيوط.

ستستمر القافلة لمدة يومين متتاليين يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 22 و23 أغسطس الجاري. تأتي هذه القافلة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط أن القوافل الطبية العلاجية المقدمة تشمل جميع التخصصات الطبية والعلاجية المختلفة. يتم نقل حالات المرضى إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات اللازمة، بما في ذلك الجراحة، عند الحاجة لذلك. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة في القرى والنجوع المحرومة. وأضاف أن القوافل الطبية ستزور كافة قرى مراكز المحافظة يومياً، وفقًا للخطة التي وضعتها مديرية الصحة والسكان بأسيوط.

وفي سياق متصل، وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتذليل جميع العقبات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار التركيز على توفير حياة كريمة للمواطنين والاهتمام بصحتهم، وخاصة للقرى والنجوع المحرومة في جميع محافظات مصر.