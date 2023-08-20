أكد مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة نظمت قافلة طبية جديدة بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط. شارك في القافلة مسئولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تهدف القافلة إلى تقديم رعاية طبية وعلاجية لأهالي المحافظة بشكل لائق ومميز.

وقد قدمت القافلة الطبية الدعم الطبي لـ 130 مريضاً، من ضمن المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في عدة قرى ومراكز في أسيوط. تشمل هذه القرى: قرية عرب القداديح في مركز أبنوب، وقريتي الشيخ راجح ونزلة كعب في مركز أبو تيج، وقرى بني ادريس وبوق والتمساحية في مركز القوصية، وقرية الناصرية في مركز الفتح.

تهدف القافلة إلى تخفيف العبء عن هؤلاء المرضى والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

وقدمت القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك الكشف الطبي والأشعة والتحاليل والعلاج في جميع التخصصات، مثل تخصصات صدرية وعيون وأعصاب وعظام ومخ وأعصاب وسمعيات وجراحة عامة وطب الأطفال وطب باطنة ومسالك.

يأتي تنظيم هذه القوافل الطبية ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمدنية لتقديم خدمات صحية للمجتمع بشكل شامل وعالي الجودة.