وكيل التعليم بالوادي الجديد يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

ناقش وكيل التعليم بالوادي الجديد المهندس سيد عبد العزيز عطية استعدادات العام الدراسي الجديد 2024/2023 وآخر المستجدات المتعلقة بأعمال الصيانة في المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلاب لقاء المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، ممثلي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة مع المهندسة إيمان صبر مفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والمهندسة أسماء بصيط، نائب مدير الفرع، بالإضافة إلى إدارة التخطيط بالمديرية.

تم خلال الاجتماع استعراض التحديات وتقييم تقدم أعمال الصيانة حتى الآن ووضع الخطط المستقبلية لضمان استكمالها في الوقت المناسب.

قدَّم وكيل التعليم شكره وتقديره لجهود الهيئة الملموسة في المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الصيانة في المدارس. تأكيدًا على أهمية ضمان سلامة وصحة البيئة التعليمية، أشار عطية إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، من أجل الوفاء بمتطلبات بدء العام الدراسي بدون مشكلات أو عوائق.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء تم تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى حضور اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتعزيز التعليم وتحسين جودة البيئة التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتوفير مساحة آمنة ومريحة للطلاب للتعلم بشكل فعّال.