خبير مالي يتوقع استهداف مؤشرات البورصة لمستويات قياسية خلال جلسات الأسبوع

تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير اسواق المال أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 خلال تعاملات الأسبوع الجاري في غضون 400 نقطة.

كما تتوقع "فراج" ان يستهدف مؤشر البورصة الثلاثيني منطقة 18300 نقطة، مدعوما بالأخبار الإيجابية، وذلك في حالة تجاوز نقطة المقاومة القوية عند مستوى 18000 نقطة، رغم الاستقرار اعلاها لبعض الجلسات.

كما تتوقع أن يكون مستوى 17600 نقطة منطقة دعم ، يمكن التصحيح من عند مستواها.

كانت البورصة قد شهدت تباين في الأداء خلال الجلسات القليلة الماضية، إلا أن المؤشرات استطاعت أن تتماسك في العديد من الجلسات وإغلاق التعاملات أدني 18000 نقطة التي لم يتمكن الثبات اعلاها.

كما نشطت عدد من الأسهم وسيطرت على التعاملات نتيجة عمليات المضاربات، وهو ما ساعد السوق على النشاط، وسط ارتفاع في متوسط قيم التداولات، وصلت إلى 2 مليار جنيه في الجلسة.

نشط أيضا القطاع المالي بصورة كبيرة، مما انعكس إيجابيا على أسهم القطاع، المتوقع له انطلاقة قوية في ظل الأحداث، المتلاحقة المتعلقة بهذه الاسهم، التي عززت عليها المضاربات.