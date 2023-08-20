حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد حالة الطقس اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ومرسى علم، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويتوقع أن يشهد اليوم اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ليصل نشاط الرياح إلى (50 - 60) كم / ساعة وارتفاع الموج (2.5 -3 ) أمتار.

حالة الطقس اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة.