ارتفاع عدد ضحايا فيضانات النيجر إلى 27 شخصًا

ارتفع عدد ضحايا فيضانات النيجر إلى 27 شخصًا ، وتضرّر أكثر من 70 ألف شخص منذ يوليو، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط..

ويتسبب موسم الأمطار بين يونيو وسبتمبر غالبًا بفيضانات مميتة في النيجر

بحلول 18 أغسطس، أدّت الفيضانات إلى مصرع 27 شخصًا وإصابة 30 آخرين وألحقت أضرارًا بـ71136 شخصًا، حسبما أعلنت وزارة العمل الإنساني.

وأشارت السلطات إلى أن مناطق مارادي وزندر وتاهوا تضررت بشدة وأن 6530 منزلًا انهارت.

ونجت حتى الآن العاصمة نيامي التي يقطنها مليونا شخص والتي غالبًا ما تشهد فيضانات مميتة.

وأدّى موسم الأمطار العام الماضي إلى مصرع 195 شخصا وطاول بتداعياته 400 ألف شخص.

تنسب مصلحة الأرصاد الجوية في النيجر الأمطار الموسمية إلى التغير المناخي الذي يضرب البلد منذ عدة سنوات.