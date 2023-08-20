استقر تشافي مدرب برشلونة على التشكيل المتوقع الذي سيدفع به خلال مواجهة قادش المقررة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة وقادش على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، نظرًا للتجديدات التي يشهدها ملعب كامب نو.

تنطلق مباراة برشلونة وقادش في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية في إطار مواجهات الجولة الثانية للدوري الإسباني "الليجا".

واستهل برشلونة الليجا بتعادل سلبي مع خيتافي في لقاء شهد طرد افينها، بينما فاز قادش على ألافيس بهدف.

ويشهد تشكيل برشلونة غياب الثنائي رونالد أراوخو بسبب الإصابة، ورافينها بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام خيتافي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: كريستينسن، إريك جارسيا، بالدي، أوريول روميو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، روبرت ليفاندوفسكي.