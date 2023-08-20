تفاصيل إصابة تريزيجيه في مباراة طرابزون وجالطه سراي

كشف مجرب نادي طرابزون ، نيناد بيليكا، حجم إصابة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه التي تعرض لها خلال مواجهة جالطه سراي في الدوري التركي.

وغادر تريزيجيه أرضية الملعب في الدقيقة 49 على “ نقالة ” بعد تدخل عنيف من جانب ساشا بوي لاعب جالطة سراي، وذلك لإجراء فحوصات طبية.

وقال مدرب طرابزون في تصريحات عقب اللقاء " تريزيجيه لديه ضلع مكسور لسوء الحظ، الحكم لم يحتسب خطأ في هذا التدخل".

وخسر طرابزون أمام جالطة سراي بهدفين دون رد سجلهما ماورو إيكاري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب علي سامي بان ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري التركي.

وكان طرابزون قد فاز في الجولة الأولى على حساب أنطاليا سبور بمشاركة محمود تريزيجيه.

وسجل الدولي المصري 13 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة، في 41 مباراة رسمية مع طرابزون سبور بجميع المسابقات الموسم الماضى.

أنهى طرابزون الموسم الماضى فى الدوري التركي بالمركز السادس برصيد 57 نقطة، بينما توج جالاتا سراي باللقب.