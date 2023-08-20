انجلترا وإسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات.. موعد المباراة والقناة الناقلة

مواجهة قوية ستجمع انجلترا وإسبانيا في كأس العالم للسيدات التي تستضيفها استراليا في نسختها التاسعة.

وكان منتخب اسبانيا قد تأهل إلى النهائي بعد تغلبه على السويد في نصف النهائي بهدفين لهدف، بينما تأهل انجلترا على حساب أصحاب الأرض، منتخب استراليا بثلاثية مقابل هدف.

موعد مباراة انجلترا واسبانيا

وتقام مباراة انجلترا واسبانيا على استاد استراليا في مدينة سيدني في تمام الواحدة ظهر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة والرياض، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بصفتها الناقل الحصري والوحيد في المنطقة العربية.

وحسم منتخب السويد المركز الثالث في كأس العالم للسيدات بعد تغلبه على استراليا بهدفين دون رد.

يذكر أن منتخب أمريكا أكثر المنتخبات تتويجا بكأس العالم للسيدات بأربعة ألقاب ويليه الألماني بلقبين.