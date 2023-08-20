انتهت الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت سقوط الهلال في فخ التعادل مع استمرار الاتحاد في عروضه المميزة.

وسقط الهلال في فخ التعادل مع الفيحاء بهدف لمثله، مساء السبت، بينما فاز الاتحاد على الطائي بهدفين دون رد.

الجولة الثانية أيضا شهدت سقوط النصر مرة أخرى بالخسارة أمام التعاون بعد تعثره في الجولة الأولى أمام الاتفاق.

وتتنافس ثلاثة فرق على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، هم أهلي جدة واتحاد جدة والاتفاق، برصيد 6 نقاط لكل منهم بعد تحقيقهم انتصارين متتاليين في المسابق.

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثانية

1- الاتحاد - المركز الأول - 6 نقاط .

2- الأهلي - المركز الثاني - 6 نقاط

3- الاتفاق - المركز الثالث - 4 نقاط

4- الفتح - المركز الرابع - 4 نقاط

5- الهلال - المركز الخامس - 4 نقاط

6- الفيحاء - المركز السادس- 4 نقاط

7- التعاون - المركز السابع-4 نقاط

8- الرياض - المركز الثامن - 4 نقاط

9- الوحدة - المركز التاسع - 3 نقاط

10- أبها - المركز العاشر - 3 نقاط

11- الطائي - المركز الحادي عشر - 3 نقاط

12- ضمك - المركز الثاني عشر - نقطة واحدة

13- الأخدود- المركز الثالث عشر - نقطة واحدة

14- الشباب - المركز الرابع عشر - نقطة واحدة

15- النصر - المركز الخامس عشر - بدون نقاط

16- الخليج - المركز السادس عشر - بدون نقاط

17- الحزم - المركز السابع عشر - بدون نقاط

18- الرائد - المركز الثامن عشر - بدون نقاط